पद संभालते ही आया ‘अर्जेंट मामला’, नए सीजेआई बोले-एक दिन पहले बताइए, तब करेंगे विचार

दरअसल, सोमवार को देश के कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। यह पद न्यायमूर्ति बीआर गवई (B. R. Gawai) के रिटायरमेंट के बाद खाली हुआ था। अब भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत लगभग 15 महीने तक इस पद पर कार्य करेंगे। सोमवार को अपना पद संभालने के बाद नए चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में पहुंचे। इस बीच एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक कैंटीन के ध्वस्तीकरण के मामले को तुरंत सुनवाई योग्य बताते हुए मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा। इस पर सीजेआई ने कहा कि अब से किसी भी मामले की अर्जेंट लिस्टिंग तभी होगी, जब एक दिन पहले रजिस्ट्री में पर्ची देकर अर्जेंसी का कारण बताया जाएगा। सिर्फ आरोपी की जमानत, मृत्युदंड या किसी व्यक्ति की आजादी पर तत्कालिक खतरे से संबंधित मामलों को ही तुरंत सुनवाई योग्य माना जाएगा।