दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जज बोले-ये अंतरिम आदेश है…

इस आदेश के बाद कई पशु-प्रेमी संगठनों और नागरिकों ने इसे अमानवीय और अव्यावहारिक बताते हुए चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सभी कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखना संभव नहीं है, क्योंकि न तो शेल्टर की क्षमता इतनी है और न ही यह कुत्तों के प्रति उचित व्यवहार है। इसी चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने 14 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा है कि देशभर में एक समान नीति तैयार की जाए। इस नीति में कुत्तों के टीकाकरण, बधियाकरण, देखभाल और पुनर्वास के स्पष्ट प्रावधान होंगे। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह नीति संतुलित होनी चाहिए, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और जानवरों के साथ क्रूरता भी न हो।