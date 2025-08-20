CM Rekha Gupta Slap Case: दिल्ली में कुत्तों पर आए फैसले से नाराज था राजेश, भीड़ में जड़ा तमाचा

CM Rekha Gupta Slap Case: बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री को चोट नहीं लगी है और वह सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब एक 41 साल के राजेश खिमजी जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने आया। आरोपी ने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिए और फिर अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। दूसरी ओर इस हमले के बाद आरोपी की मां भी मीडिया के सामने आ गई। आरोपी की मां ने हमले के पीछे का कारण भी मीडिया को बताया है।
राजेश खिमजी ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। वह रविवार को ही दिल्ली आया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। ताकि उसके बारे में और जानकरी जुटाई जा सके। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ‘जन सुनवाई’ के दौरान लाइन में खड़ा था। उसने मुख्यमंत्री को कुछ अदालती कागजात दिखाए और फिर उन पर कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस हमले को एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि यह हमला मुख्यमंत्री को जनता से मिलने से रोकने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा "यह घटना निंदनीय है। मुझे 100% यकीन है कि जांच में यह सामने आएगा कि हमलावर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है।" बिधूड़ी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से जनता से जुड़ने का आग्रह किया है, जिससे विपक्ष में हताशा बढ़ रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी राजेश खिमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की एक टीम उसके राजकोट स्थित घर पर भी गई। जहां सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी तैनात है। आरोपी की मां भानुवेन के अनुसार, राजेश का मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है और वह रविवार को ही राजकोट से दिल्ली आया था। उन्होंने बताया कि राजेश किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है और वह रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता है। राजेश की मां ने यह भी बताया कि वह कुत्तों से बहुत प्यार करता है और कुत्तों से जुड़े फैसले से नाराज था।
राजेश के पड़ोसियों ने भी उसके जानवरों के प्रति प्रेम की पुष्टि की। उसके पड़ोसी सुरेशभाई ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया "मैं उसे पिछले 5-6 सालों से जानता हूँ। वह एक सरल और उदार व्यक्ति है जिसे जानवरों से बहुत प्यार है। वह नियमित रूप से गायों और कुत्तों को खाना खिलाता था।" दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि मुख्यमंत्री गुप्ता इस घटना से थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन वह ठीक हैं।