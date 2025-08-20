CM Rekha Gupta Slap Case: दिल्ली में कुत्तों पर आए फैसले से नाराज था राजेश, भीड़ में जड़ा तमाचा

CM Rekha Gupta Slap Case: बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री को चोट नहीं लगी है और वह सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब एक 41 साल के राजेश खिमजी जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने आया। आरोपी ने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिए और फिर अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। दूसरी ओर इस हमले के बाद आरोपी की मां भी मीडिया के सामने आ गई। आरोपी की मां ने हमले के पीछे का कारण भी मीडिया को बताया है।