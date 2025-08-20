Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

CM Rekha Gupta Slap Case: दिल्ली में कुत्तों पर आए फैसले से नाराज था राजेश, भीड़ में जड़ा तमाचा

CM Rekha Gupta Slap Case: दिल्ली में सीएम को थप्पड़ मारने वाला राजेश रेखा गुप्ता के एक फैसले से नाराज था। इसका खुलासा आरोपी की मां ने मीडिया के सामने किया है। गुजरात का रहने वाला राजेश मानसिक रूप से कमजोर भी बताया जा रहा है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 20, 2025

CM Rekha Gupta slap Case Rajesh mother told reason for attack on Delhi CM Rekha Gupta
दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने की सामने आई वजह।

CM Rekha Gupta Slap Case: बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री को चोट नहीं लगी है और वह सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब एक 41 साल के राजेश खिमजी जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने आया। आरोपी ने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिए और फिर अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। दूसरी ओर इस हमले के बाद आरोपी की मां भी मीडिया के सामने आ गई। आरोपी की मां ने हमले के पीछे का कारण भी मीडिया को बताया है।

रविवार को दिल्ली आ गया था आरोपी

राजेश खिमजी ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। वह रविवार को ही दिल्ली आया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। ताकि उसके बारे में और जानकरी जुटाई जा सके। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ‘जन सुनवाई’ के दौरान लाइन में खड़ा था। उसने मुख्यमंत्री को कुछ अदालती कागजात दिखाए और फिर उन पर कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया।

ये भी पढ़ें

सीएम रेखा की किस बात से परेशान था थप्पड़ मारने वाला शख्स? मंत्री प्रवेश वर्मा बोले दोषी को…
नई दिल्ली
Gujarat Rajesh Bhai Khimji Bhai Sakaria slapped CM Rekha Gupta in Delhi Pravesh Verma announced strict action

बीजेपी ने हमले को बताया राजनीतिक साजिश

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस हमले को एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि यह हमला मुख्यमंत्री को जनता से मिलने से रोकने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा "यह घटना निंदनीय है। मुझे 100% यकीन है कि जांच में यह सामने आएगा कि हमलावर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है।" बिधूड़ी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से जनता से जुड़ने का आग्रह किया है, जिससे विपक्ष में हताशा बढ़ रही है।

आरोपी की मां ने बताया सीएम से नाराजगी का कारण

पुलिस के अनुसार, आरोपी राजेश खिमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की एक टीम उसके राजकोट स्थित घर पर भी गई। जहां सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी तैनात है। आरोपी की मां भानुवेन के अनुसार, राजेश का मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है और वह रविवार को ही राजकोट से दिल्ली आया था। उन्होंने बताया कि राजेश किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है और वह रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता है। राजेश की मां ने यह भी बताया कि वह कुत्तों से बहुत प्यार करता है और कुत्तों से जुड़े फैसले से नाराज था।

आरोपी के पड़ोसियों और पुलिस की प्रतिक्रिया

राजेश के पड़ोसियों ने भी उसके जानवरों के प्रति प्रेम की पुष्टि की। उसके पड़ोसी सुरेशभाई ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया "मैं उसे पिछले 5-6 सालों से जानता हूँ। वह एक सरल और उदार व्यक्ति है जिसे जानवरों से बहुत प्यार है। वह नियमित रूप से गायों और कुत्तों को खाना खिलाता था।" दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि मुख्यमंत्री गुप्ता इस घटना से थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन वह ठीक हैं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाला शख्स निकला गुजराती, AAP- कांग्रेस ने क्या कहा?
नई दिल्ली
Gujarat Man slaps on CM Rekha Gupta in Delhi AAP and Congress enraged on rekha gupta attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Rekha Gupta

Updated on:

20 Aug 2025 01:31 pm

Published on:

20 Aug 2025 01:12 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / CM Rekha Gupta Slap Case: दिल्ली में कुत्तों पर आए फैसले से नाराज था राजेश, भीड़ में जड़ा तमाचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.