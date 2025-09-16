बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि जावरी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान विष्णु की सात फुट लंबी मूर्ति खंडित अवस्था में है। उसका सिर कटा हुआ है और सदियों से वह वैसी ही स्थिति में रखी हुई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुगल आक्रमणों के दौरान इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और तब से यह बिना पुनर्स्थापना के पड़ी हुई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है, बल्कि मंदिर की पवित्रता और गरिमा भी इससे जुड़ी है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के पूजा-अर्चना के अधिकार की रक्षा और मंदिर की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।