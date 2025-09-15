‘शीश महल’ पर खर्च पूरी रकम ब्याज समेत वापस लाएंगे…AAP पर फिर बरसीं सीएम रेखा गुप्ता

अरविंद केजरीवाल ने 2015 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड का आधिकारिक बंगला ग्रहण किया था। यही बंगला बाद में 'शीश महल' नाम से चर्चा में आया। केजरीवाल ने सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब तक वे इसी आवास में रह रहे थे। इस बंगले का पुनर्निर्माण और आलीशान साज-सज्जा लंबे समय तक विवादों में रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने इसे जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी करार देते हुए लगातार निशाना साधा। महंगे फर्नीचर, इंटीरियर और घरेलू सामान को लेकर भी कई सवाल उठे।