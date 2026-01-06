एक ही परिवार के 3 लोगों की जलकर मौत, दिल्ली के आदर्श नगर में लगी भीषण आग

बीच-बचाव के लिए पहुंचे दमकल कर्मियों ने इस घटना को लेकर बताया कि आग इमारत के पांचवें फ्लोर पर लगी थी। आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि वे दूसरे फ्लैट तक पहुंच रही थीं। दमकलकर्मियों ने साहस दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, लेकिन फ्लैट के अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। अंदर पति-पत्नी और बच्चा तीनों ही बुरी तरह झुलसे हुए मृत अवस्था में पड़े थे।