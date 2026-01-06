6 जनवरी 2026,

मंगलवार

नई दिल्ली

एक ही परिवार के 3 लोगों की जलकर मौत, दिल्ली के आदर्श नगर में लगी भीषण आग

Delhi Fire News: देश की राजधानी में मंगलवार सुबह भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने घर से पति-पत्नी और बच्ची के शव बरामद किए, जबकि आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 06, 2026

Three members of a family burned to death in a fire in Delhi

Delhi Fire News: देश की राजधानी में मंगलवार सुबह भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को घर के अंदर से पति-पत्नी और एक बच्ची के शव मिले। आग किस वजह से लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आपको बता दें कि यह घटना दिल्ली के आदर्श नगर स्थित मजलिस पार्क की है। खबरों के मुताबिक, मंगलवार सुबह उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर में डीएमआरसी क्वार्टर की एक इमारत में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि एक दंपति और उनकी 10 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।

एक ही परिवार की तीन जिंदगियां खत्म

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में एक ही परिवार की तीन जिंदगियां खत्म हो गईं। मृतकों की पहचान अजय कुमार (42), उनकी पत्नी नीलम (38) और बेटी जाह्नवी के रूप में हुई है।

5वीं मंजिल पर हुआ हादसा

बीच-बचाव के लिए पहुंचे दमकल कर्मियों ने इस घटना को लेकर बताया कि आग इमारत के पांचवें फ्लोर पर लगी थी। आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि वे दूसरे फ्लैट तक पहुंच रही थीं। दमकलकर्मियों ने साहस दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, लेकिन फ्लैट के अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। अंदर पति-पत्नी और बच्चा तीनों ही बुरी तरह झुलसे हुए मृत अवस्था में पड़े थे।

