एक ने पैर पकड़ा, दूसरे ने गला दबाया… रातभर लाश के साथ सोते रहे, 15 और 17 साल के दो लड़कों ने दोस्त को मार डाला

आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुंबई के डीएन नगर इलाके का है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों बिहार के रहने वाले हैं और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती थी। तीनों ही एक रेस्टोरेंट में काम करते थे और अंधेरी स्थित गणेश नगर में किराए के एक कमरे में साथ ही रहते थे। तीनों आपस में दोस्त तो थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से उनके बीच मनमुटाव चल रहा था। जांच के मुताबिक, मृतक कर्मचारी अक्सर अपने दोनों साथी कर्मियों की अपने मालिक से शिकायत करता था, जिसके बाद मालिक दोनों को डांटता था। मालिक द्वारा बार-बार दी जाने वाली डांट ने आरोपियों के मन में बदले की भावना और नफरत भर दी थी। इस पेशेवर विवाद में तब और आग लग गई जब यह बात सामने आई कि मृतक ने कथित तौर पर आरोपियों में से एक की बहन को लेकर अभद्र टिप्पणी और अपशब्दों का प्रयोग किया था। कार्यस्थल की खींचतान और निजी सम्मान पर पहुंची इस चोट ने विवाद को इतना उग्र बना दिया कि आरोपियों ने खौफनाक कदम उठा लिया।