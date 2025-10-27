Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

लिव इन रिलेशन, यौन संबंध और फोटो-वीडियो…21 साल की लड़की ने धोखे से ली UPSC अभ्यर्थी की जान

Live-in Partner Murder Case: लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाली 21 साल की लड़की UPSC की तैयारी करने वाले रामकेश मीणा की मौत का कारण बनेगी, यह बात शायद रामकेश को नहीं पता थी। वह छह महीने पहले ही अम्रता के साथ लिव इन में आया था।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 27, 2025

UPSC aspirant live-in partner Murder Case in Delhi Three accused arrested including girlfriend

दिल्ली में यूपीएससी अभ्यथी रामकेश मीणा हत्याकांड में बड़ा खुलासा।

Live-in Partner Murder Case: छह महीने पहले सात जन्मों तक साथ रहने की सौगंध खाकर एक-दूसरे के करीब आने वाले अम्रता और रामकेश की लव स्टोरी किसी साजिश से कम नहीं लगती। इसी साजिश के चलते यूपीएएसी अभ्यथी रामकेश मीणा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक रामकेश और अमृता मई 2025 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनके बीच सहमति से कई बार शारीरिक संबंध बने। इसी दौरान रामकेश ने अम्रता की सहमति से अपने निजी पलों के कुछ वीडियो और फोटो बना लिए, जिन्हें एक हार्ड डिस्क में सुरक्षित करके रखा था। यही वीडियो और फोटो दोनों के बीच विवाद का कारण बन गए। इसके बाद उसकी लिव इन पार्टनर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की खतरनाक साजिश रच डाली।

सहमति संबंध से उपजा विवाद बना हत्या की वजह

दरअसल, घटना उत्तर दिल्ली के तिमारपुर इलाके में 5 अक्तूबर की रात की है, जहां 32 साल का रामकेश मीणा यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी 21 साल की अम्रता चौहान भी रहती थी। पांच और छह अक्टूबर की मध्य रात्रि अम्रता ने ही अपने पूर्व प्रेमी और एक युवक की मदद से रामकेश मीणा की हत्या की। इसके बाद कमरे में आग लगाकर इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने प्राथमिक जांच में इसे हादसा मान भी लिया, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी पलट दी।

गला घोटकर मारा फिर पेट्रोल डाल लगाई आग

पुलिस का कहना है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा की मौत आग लगने से नहीं, बल्कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 21 साल की रामकेश मीणा की लिव इन पार्टनर अम्रता चौहान, नम्रता चौहान का पूर्व प्रेमी 27 साल का सुमित कश्यप, सुमित कश्यप का 29 वर्षीय दोस्त संदीप कुमार शामिल हैं। यह तीनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या में इस्तेमाल पेट्रोल, हार्ड डिस्क और अन्य सबूत बरामद कर लिए गए हैं। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या घटना से पहले आरोपियों ने किसी और को इसमें शामिल करने की कोशिश की थी या किसी और को इसके बारे में जानकारी थी।

अम्रता तक कैसे पहुंची पुलिस?

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि 6 अक्तूबर की रात पुलिस को गांधी विहार स्थित मकान नंबर ई-60 की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया तो कमरे से एक जला हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान बाद में रामकेश मीणा के रूप में हुई। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हादसा माना, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारा मामला पलट दिया। वीडियो में एक युवती और दो युवक वारदात की रात मृतक के कमरे के आसपास देखे गए। जब पुलिस ने तकनीकी जांच की तो युवती की पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई और उसका मोबाइल लोकेशन भी उसी समय गांधी विहार इलाके में पाया गया।

पुलिस को अम्रता ने बताई पूरी कहानी

पुलिस पूछताछ में अमृता ने आखिरकार अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी साजिश का खुलासा किया। अमृता ने बार-बार इन फोटो और वीडियो को डिलीट करने की मांग की, लेकिन रामकेश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों ने रामकेश की हत्या की साजिश रची। सुमित ने अपने मित्र संदीप को भी इस योजना में शामिल किया। 5 अक्तूबर की रात तीनों आरोपी तिमारपुर में स्थित रामकेश के कमरे पर पहुंचे और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कमरे में पेट्रोल और शराब डालकर आग लगा दी, ताकि घटना को हादसा बताया जा सके।

हत्या के बाद हादसा दिखाने की साजिश

अम्रता ने पुलिस को बताया कि रामकेश मीणा की हत्या में शामिल सुमित मुरादाबाद में ही गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। उसी ने कमरे के अंदर सिलेंडर की नॉब निकालकर विस्फोट की योजना बनाई थी। ताकि पुलिस को यह हादसा लगे। हालांकि कमरे में आग लगाने से पहले आरोपियों ने आपत्तिजनक फोटो-वीडियो से भरी हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और अन्य सामान सुरक्षित कर लिया। पुलिस ने ये सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उनसे लगातार गहन पूछताछ की जा रही है।

शादी के सालभर बाद रेलवे अफसर पत्नी का दिखा असली चेहरा, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ पति के उड़े होश! तलाक मंजूर
नई दिल्ली
Divorce in Delhi High Court on husband-wife dispute Railway officer Woman crossed limits cruelty in Delhi

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात, अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

IMD Weather Forecast Cyclone in Bay of Bengal heavy rain warning next 7 days IMD alert
नई दिल्ली

प्रेमिका ने पूर्व प्रेमी के साथ मिल कर लिव-इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट, फिर…

Delhi Crime
राष्ट्रीय

हरियाणा -दिल्ली चुनावों की तर्ज पर भाजपा लड़ रही है बिहार चुनाव

नई दिल्ली

दिल्ली में AAP ने सीएम रेखा गुप्ता को दे दी बड़ी चुनौती, छठ महापर्व से पहले छिड़ी सियासी जंग

AAP challenges CM Rekha Gupta over Yamuna cleaning during Chhath festival in Delhi
नई दिल्ली

पत्नी छोड़ गई तो 14 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, नौ दिन तक हैवानियत से बिगड़ी तबीयत

Father raped 14-year-old daughter for two months in Faridabad Crime
नई दिल्ली
