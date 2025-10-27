लिव इन रिलेशन, यौन संबंध और फोटो-वीडियो…21 साल की लड़की ने धोखे से ली UPSC अभ्यर्थी की जान

Live-in Partner Murder Case: छह महीने पहले सात जन्मों तक साथ रहने की सौगंध खाकर एक-दूसरे के करीब आने वाले अम्रता और रामकेश की लव स्टोरी किसी साजिश से कम नहीं लगती। इसी साजिश के चलते यूपीएएसी अभ्यथी रामकेश मीणा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक रामकेश और अमृता मई 2025 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनके बीच सहमति से कई बार शारीरिक संबंध बने। इसी दौरान रामकेश ने अम्रता की सहमति से अपने निजी पलों के कुछ वीडियो और फोटो बना लिए, जिन्हें एक हार्ड डिस्क में सुरक्षित करके रखा था। यही वीडियो और फोटो दोनों के बीच विवाद का कारण बन गए। इसके बाद उसकी लिव इन पार्टनर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की खतरनाक साजिश रच डाली।