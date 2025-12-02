आंधी तूफान और बारिश…IMD का डबल अलर्ट जारी, दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या भविष्यवाणी?

Weather: दिल्ली एनसीआर में दिसंबर की शुरुआत के साथ मौसम ने तीखा रुख अपना लिया है। सोमवार को दिल्ली के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट नजर आई। इसी बीच हवा की लगातार बिगड़ती क्वालिटी और प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। सुबह से ही आसमान में धुंध छाई रही। इससे जहां प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज हुई, वहीं विजिबलिटी कम रही। इसके अलावा सुबह और शाम लोगों को ठिठुरती ठंड का सामना करना पड़ा। अब मौसम विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर में भयंकर शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।