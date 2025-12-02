आंधी तूफान और बारिश…IMD का डबल अलर्ट जारी, दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या भविष्यवाणी?

IMD issues Heavy Rain Alert
Weather: दिल्ली एनसीआर में दिसंबर की शुरुआत के साथ मौसम ने तीखा रुख अपना लिया है। सोमवार को दिल्ली के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट नजर आई। इसी बीच हवा की लगातार बिगड़ती क्वालिटी और प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। सुबह से ही आसमान में धुंध छाई रही। इससे जहां प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज हुई, वहीं विजिबलिटी कम रही। इसके अलावा सुबह और शाम लोगों को ठिठुरती ठंड का सामना करना पड़ा। अब मौसम विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर में भयंकर शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंडी हवा की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। नवंबर के बाद अब दिसंबर की शुरुआत में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में तापमान नॉर्मल से 4.5 डिग्री तक कम दर्ज हुआ है। इसी बीच हवा की धीमी रफ्तार की वजह से दिल्ली का AQI भी बढ़ता नजर आया। बीते दो दिनों में AQI में हल्का-सा सुधार देखा गया था, लेकिन अब एक बार फिर AQI का स्तर वापस से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ पहुंचा है।
दिल्ली का एवरेज AQI 331 रिकॉर्ड किया गया। वहीं बवाना में 387, आनंद विहार में 381, वजीरपुर में 362 और इंडिया गेट के पास 370 एक्यूआई दर्ज किया गया। सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट जैसी कुछ जगहों पर थोड़ा सुधार दिखा, जहां AQI 269 रहा, लेकिन यह भी ‘खराब’ श्रेणी में ही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों में प्रदूषित हवा से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं।
चक्रवात दितवाह के प्रभाव से दक्षिण भारत में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, केरल और माहे में 4 दिसंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। इसी बीच चेन्नई में हालात गंभीर होने के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि गहरे दबाव के कारण कई इलाकों में बहुत भारी बारिश दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही थिरुवल्लूर के लिए भी IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।
