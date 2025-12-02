Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

आंधी तूफान और बारिश…IMD का डबल अलर्ट जारी, दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या भविष्यवाणी?

Weather: दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और भारी बारिश के साथ डबल अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 02, 2025

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

Weather: दिल्ली एनसीआर में दिसंबर की शुरुआत के साथ मौसम ने तीखा रुख अपना लिया है। सोमवार को दिल्ली के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट नजर आई। इसी बीच हवा की लगातार बिगड़ती क्वालिटी और प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। सुबह से ही आसमान में धुंध छाई रही। इससे जहां प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज हुई, वहीं विजिबलिटी कम रही। इसके अलावा सुबह और शाम लोगों को ठिठुरती ठंड का सामना करना पड़ा। अब मौसम विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर में भयंकर शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।

बढ़ती ठंड के साथ हवा भी जहरीली

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंडी हवा की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। नवंबर के बाद अब दिसंबर की शुरुआत में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में तापमान नॉर्मल से 4.5 डिग्री तक कम दर्ज हुआ है। इसी बीच हवा की धीमी रफ्तार की वजह से दिल्ली का AQI भी बढ़ता नजर आया। बीते दो दिनों में AQI में हल्का-सा सुधार देखा गया था, लेकिन अब एक बार फिर AQI का स्तर वापस से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ पहुंचा है।

दिल्ली का एवरेज AQI 331 रिकॉर्ड किया गया। वहीं बवाना में 387, आनंद विहार में 381, वजीरपुर में 362 और इंडिया गेट के पास 370 एक्यूआई दर्ज किया गया। सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट जैसी कुछ जगहों पर थोड़ा सुधार दिखा, जहां AQI 269 रहा, लेकिन यह भी ‘खराब’ श्रेणी में ही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों में प्रदूषित हवा से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं।

इन राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी

चक्रवात दितवाह के प्रभाव से दक्षिण भारत में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, केरल और माहे में 4 दिसंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। इसी बीच चेन्नई में हालात गंभीर होने के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि गहरे दबाव के कारण कई इलाकों में बहुत भारी बारिश दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही थिरुवल्लूर के लिए भी IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।

ये भी पढ़ें

हम तो सड़क पर आ गए साहब! दिल्ली में बुलडोजर एक्‍शन पर रो पड़ी 60 साल की बुजुर्ग महिला
नई दिल्ली
Delhi Bulldozer Action Slums demolished in Karol Bagh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

02 Dec 2025 06:16 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / आंधी तूफान और बारिश…IMD का डबल अलर्ट जारी, दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या भविष्यवाणी?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

अखिलेश यादव से 3 घंटे की मुलाकात के बाद अवध ओझा के राजनीति से सन्यास की घोषणा पर भड़के AAP नेता

avadh ojha meeting with akhilesh yadav political exit AAP counter attack
नई दिल्ली

बार-बार एक ही गलती, इन्हें री-ट्रेनिंग पर भेजो…फैमिली कोर्ट के जज पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi High Court lashes out Family Court judge in husband wife divorce in Delhi
नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में पूर्ण बैन हो सकते हैं पुराने वाहन! 59 दिनों की रिपोर्ट में CSE का चौंकाने वाला खुलासा

Old vehicles may be banned in Delhi CSE shocking 59-day report in Delhi air pollution
नई दिल्ली

FEMA मामलों में महिलाओं को ED कार्यालय में बुलाया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

राष्ट्रीय

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से छह महीने पहले जुड़े थे आतंकी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर सक्रिय हुआ पाक

Delhi terror module exposed pakistan rebuilds 72 launchpads after operation sindoor
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.