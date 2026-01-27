यमुना में झागवाला पानी और प्रतिमा…AAP के वीडियो को BJP ने फेक बताया, सौरभ भारद्वाज बोले-फाेरेंसिक भेजो

यमुना नदी में झाग वाली वीडियो की प्रमाणिकता पर उठे सवाल
Yamuna Foam Video: दिल्ली में AAP और BJP आप विधायक आतिशी से जुड़े एक पुराने वीडियो विवाद के बाद अब यमुना से जुड़ा एक नया वीडियो राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। इस वीडियो से दिल्ली में यमुना में सफाई को लेकर चल रही बयानबाजी अब और तेज हो गई है। इस विषय पर दोनों पार्टियां हमेशा से एक-दूसरे पर आरोप लगाते आए हैं। इसी बीच अब इस नई वीडियो ने इस विषय को एक नया मोड़ दे दिया है। यह वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और वीडियो की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने X (पहले ट्विटर) के अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में यमुना का पानी सफेद झाग से भरा हुआ दिखाई दे रहा था और उसी के बीच मां सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यमुना की सफाई के झूठे दावों में आकर लोग विसर्जन करने पहुंच गए लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके इन झूठे दावों की वजह से लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है।
बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह वीडियो असली नहीं है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। पार्टी का दावा है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर भ्रामक वीडियो फैलाकर यमुना सफाई अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं बीजेपी के AI जनरेटेड वीडियो के दावे पर सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी को यह वीडियो नकली लगती है तो इस वीडियो को भी फोरेंसिक लैब भेज दिया जाना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण दिया कि आप विधायक आतिशी से जुड़े एक वीडियो को जांच के लिए भेजा गया था, उसी तरह इस वीडियो की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस काम के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता को आगे बढ़ने के लिए कहा। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट को भी शेयर किया जिसमें यमुना में झाग की स्थिति का जिक्र किया गया है।
