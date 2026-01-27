यमुना में झागवाला पानी और प्रतिमा…AAP के वीडियो को BJP ने फेक बताया, सौरभ भारद्वाज बोले-फाेरेंसिक भेजो

Yamuna Foam Video: दिल्ली में AAP और BJP आप विधायक आतिशी से जुड़े एक पुराने वीडियो विवाद के बाद अब यमुना से जुड़ा एक नया वीडियो राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। इस वीडियो से दिल्ली में यमुना में सफाई को लेकर चल रही बयानबाजी अब और तेज हो गई है। इस विषय पर दोनों पार्टियां हमेशा से एक-दूसरे पर आरोप लगाते आए हैं। इसी बीच अब इस नई वीडियो ने इस विषय को एक नया मोड़ दे दिया है। यह वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और वीडियो की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए।