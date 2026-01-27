27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

यमुना में झागवाला पानी और प्रतिमा…AAP के वीडियो को BJP ने फेक बताया, सौरभ भारद्वाज बोले-फाेरेंसिक भेजो

Yamuna Foam Video: दिल्ली की सियासत में आतिशाी विवाद के वीडियो के बाद अब एक और वीडियो के लेकर विवाद छिड़ गया है। आप ने यमुना में झाग से भरे पानी की वीडियो शेयर की है, जिसके बाद बीजेपी के दावों पर सवाल उठाते हुए फोरेंसिक जांच की मांग की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 27, 2026

yamuna foam video saurabh bhardwaj asks forensic test after bjp ai claim

यमुना नदी में झाग वाली वीडियो की प्रमाणिकता पर उठे सवाल

Yamuna Foam Video: दिल्ली में AAP और BJP आप विधायक आतिशी से जुड़े एक पुराने वीडियो विवाद के बाद अब यमुना से जुड़ा एक नया वीडियो राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। इस वीडियो से दिल्ली में यमुना में सफाई को लेकर चल रही बयानबाजी अब और तेज हो गई है। इस विषय पर दोनों पार्टियां हमेशा से एक-दूसरे पर आरोप लगाते आए हैं। इसी बीच अब इस नई वीडियो ने इस विषय को एक नया मोड़ दे दिया है। यह वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और वीडियो की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए।

सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने X (पहले ट्विटर) के अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में यमुना का पानी सफेद झाग से भरा हुआ दिखाई दे रहा था और उसी के बीच मां सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यमुना की सफाई के झूठे दावों में आकर लोग विसर्जन करने पहुंच गए लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके इन झूठे दावों की वजह से लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है।

बीजेपी के पलटवार पर भड़के सौरभ भारद्वाज

बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह वीडियो असली नहीं है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। पार्टी का दावा है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर भ्रामक वीडियो फैलाकर यमुना सफाई अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं बीजेपी के AI जनरेटेड वीडियो के दावे पर सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी को यह वीडियो नकली लगती है तो इस वीडियो को भी फोरेंसिक लैब भेज दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण दिया कि आप विधायक आतिशी से जुड़े एक वीडियो को जांच के लिए भेजा गया था, उसी तरह इस वीडियो की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस काम के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता को आगे बढ़ने के लिए कहा। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट को भी शेयर किया जिसमें यमुना में झाग की स्थिति का जिक्र किया गया है।

ये भी पढ़ें

रेखा सरकार ने लॉन्च किया 300 करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान, दिल्ली के इन इलाकों की बदलेगी रंगत
नई दिल्ली
delhi development news rekha govt mega plan for three south delhi areas

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

भारतीय जनता पार्टी

Delhi News

political news

politics

Rekha Gupta

Updated on:

27 Jan 2026 12:09 pm

Published on:

27 Jan 2026 12:05 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / यमुना में झागवाला पानी और प्रतिमा…AAP के वीडियो को BJP ने फेक बताया, सौरभ भारद्वाज बोले-फाेरेंसिक भेजो

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूरज और हवा से बनी बिजली पानी में होगी स्टोर

नई दिल्ली

Gurgaon: दोस्त के साथ घूमने गई युवती का अपहरण, कीचड़ में फंसी आरोपी की स्कॉर्पियो और फिर…

नई दिल्ली

पांच बच्चों और पति को छोड़कर की दूसरी शादी, सनकी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट… चाकू से कई बार किया वार

son stabbed his mother to death in Haryana
नई दिल्ली

Republic Day 2026: रिपब्लिक डे परेड में राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर खड़ा हुआ विवाद, जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल

Republic Day 2026, Republic Day Parade seating controversy, Rahul Gandhi seating row Republic Day,
राष्ट्रीय

NCR में दिखेगी ‘नमो भारत’ की रफ्तार, महज 30 मिनट में दिल्ली से हरियाणा, जानें क्या है प्लान

Delhi NCR Rapid Rail train
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.