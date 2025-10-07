Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

90 वर्षीय विदेशी महिला को फिर से चलने योग्य बनाया

मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स के आर्थोपेडिक केयर ने कायम किए नए मानक

2 min read

जयपुर

image

Jagmohan Sharma

Oct 07, 2025

मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स के आर्थोपेडिक केयर ने कायम किए नए मानक

अहमदाबाद. मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल और चंद्रा नी क्लिनिक ने 90 वर्षीय केनेडियन सिटिजन कंचनबेन दवे को नया जीवन दिया है, जिन्होंने एक बार फिर पेन-फ्री लेग मूवमेन्ट, यानी चलने की चाह में भारत तक का सफर तय किया था। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद, उनके दृढ़ संकल्प और संघर्ष ने उन्हें स्पेशियलाइज्ड आर्थोपेडिक केयर के लिए अहमदाबाद लाया गया था।
दवे को 14 अगस्त को चंद्रा नी क्लिनिक के चीफ नी सर्जन और मैरिंगो अस्पताल में आर्थोपेडिक्स एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट सर्जरी के डिरेक्टर डॉ. के.सी. मेहता की एक्सपर्ट केयर में भर्ती कराया गया था। अगले ही दिन 15 अगस्त 2025 को उनकी सर्जरी हुई और सावधानीपूर्वक प्लानिंग, एडवान्स्ड सर्जिकल एक्सपर्टिज और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल के चलते पेशन्ट की एक्स्ट्रा ओर्डिनरी रिकवरी हुई है। 18 अगस्त तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। वे आत्मविश्वास से चल पा रही थीं।
डॉ. के.सी. मेहता ने कहा कि दवे ने हमें याद दिलाया कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है। जब बेहतर जीवन जीने की इच्छा प्रबल हो, तो मेडिकस सायंस और कम्पेशनेट केर मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स में, हम बार-बार विश्वस्तरीय परिणामों और नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी में बेजोड़ विशेषज्ञता के साथ आर्थोपेडिक केर में मानक स्थापित कर रहे हैं। दवे की रिकवरी चुनौतीपूर्ण मामलों में भी उच्च-प्रभावी परिणाम देने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। हम सेन्टर ओफ एक्सिलैंस (सीओई) का निर्माण कर इस क्षमता का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, जिससे हर देश के मरीज़ों की हेल्थकेर की समान गुणवत्ता, सटीक सर्जरी और पेशन्ट फर्स्ट दृष्टिकोण का अनुभव मिल सके, जिसने हमें भारत के सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा ब्रांडों में से एक बनाया है।
डॉ. राजीव सिंघल, फाउन्डिंग मेम्बर और ग्रुप सीईओ मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स ने कहा कि हमारी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ईनिशिएटिव के माध्यम से मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स देशों के बीच एक सेतु का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत क्रिटिकल आर्थोपेडिक केर के लिए पहली पसंद बन रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 12:50 am

Hindi News / News Bulletin / 90 वर्षीय विदेशी महिला को फिर से चलने योग्य बनाया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

फायर ड्रिल नहीं तो कहीं पर अग्निशमन यंत्र और भवन जर्जर- क्या सुरक्षित हैं हमारे मरीज

अलवर

Crime News: शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और दीपेन्द्र को भेजा जेल

Crime News: शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और दीपेन्द्र को भेजा जेल
समाचार

Crime News: कारोबारियों के नाम की डायरी जब्त, चांदी खरीदने वालों का खुलेगा राज

Crime News: कारोबारियों के नाम की डायरी जब्त, चांदी खरीदने वालों का खुलेगा राज
रायपुर

पत्रिका पड़ताल : जवाहिर अस्पताल में फायर सेफ्टी नाकाम… बस दिखावे तक ही सीमित इंतजाम

जैसलमेर

…ताकि चिंगारी न बने आफत, दीपावली से पहले सोनार दुर्ग पर उगी सूखी घास की कटाई शुरू

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.