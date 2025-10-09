राणीप में जन्मदिन वाले दिन ही युवक की हत्या

जोन-2 के उपायुक्त भरत राठौड़ ने संवाददाताओं को बताया कि पैसों के लेनदेन को लेकर प्रेम उर्फ हुडो के बड़े भाई प्रकाश के साथ झगड़ा हुआ था। नरेश ने उसकी बाइक को प्रकाश के पास गिरवी रखकर 10 हजार रुपए लिए थे। पैसों का इंतजाम होने पर वह पैसे लेकर प्रकाश से बाइक लेने गया था। प्रकाश ने 15 हजार रुपए मांगे, जिस पर प्रकाश और नरेश की कहासुनी हुई थी। उस समय प्रकाश के भाई प्रेम उर्फ हुडो और उसके साथियों से भी झगड़ा हुआ था। 8 अक्टूबर को नरेश का जन्मदिन था। वह उसके मित्रों के साथ जन्मदिन मना रहा था। तभी नरेश ने प्रेम को फोन कर कहा कि उस दिन क्यों झगड़ा कर रहा था।