Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी में भर्ती शुरू, 3 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Anganwadi Recruitment: महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना मैनपुर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना अधिकारी के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्र झरगांव- 2 में एक कार्यकर्ता, जबकि बजाड़ी-2 और धरनीधोढा-1 केंद्रों में एक-एक सहायिका का पद रिक्त है।