Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी में भर्ती शुरू, 3 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Anganwadi (Photo- Patrika)
Anganwadi Recruitment: महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना मैनपुर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना अधिकारी के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्र झरगांव- 2 में एक कार्यकर्ता, जबकि बजाड़ी-2 और धरनीधोढा-1 केंद्रों में एक-एक सहायिका का पद रिक्त है।
इन पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन क्त्रस्मांक 516 के तहत 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय परियोजना अधिकारी, सिन्हा समाज भवन, गौरघाट रोड मैनपुर में कार्यालयीन समय पर आवेदन जमा कर सकते हैं।
निर्धारित तिथि 3 दिसंबर के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी परियोजना कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग