आशा की किरण डे-केयर सेंटर: थैलेसीमिया बच्चों को हर साल नि:शुल्क एक हजार यूनिट रक्त व दवाइयां उपलब्ध

ब्रह्माकुमारी संस्था के अस्पताल में संचालित सेंटर में राजस्थान, गुजरात व मध्य-प्रदेश के विभिन्न जिलों के रोग से ग्रस्त बच्चों के लिए हर साल करीब एक हजार यूनिट रक्त, जांचें व दवाइयों की नि:शुल्क व्यवस्था की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए सेंटर पर आने व जाने का खर्च वहन किया जा रहा है। सेंटर के संचालन पर हर महीने करीब तीन लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन सेंटर पर उपचार से बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान, जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे खुश है।