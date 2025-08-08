रक्षाबंधन से पहले बाजार में बहनों की उमड़ी भीड़….राखियों से लेकर गिफ्ट और नारियल की खरीदारी बढ़ी

श्रावण मास अब अंतिम पड़ाव पर है और रक्षाबंधन पर्व में एक दिन शेष बचा है। ऐसे में रक्षाबंधन त्योहार को लेकर खासा उल्लास है। बाजार में खरीदारी के लिए बहनों की भीड़ उमड़ रही है। राखियों से लेकर गिफ्ट और नारियल की खरीदारी बढ़ गई है। खासतौर से शहर का आजाद चौक बहनों से गुलजार है। अच्छी ग्राहकी से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। उधर, भाई के घर पहुंचने की बहनों को जल्दबाजी है। ऐसे में ट्रेनों और रोडवेज में महिलाओं की रेलमपेल बढ़ गई है। राजस्थान सरकार ने इस बार बहनों को रोडवेज बस में दाे दिन नि:शुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। शुक्रवार आधी रात बारह बजे से महिलाएं राजस्थान सीमा में रोडवेज बस में नि:शुल्क सफर कर सकेंगी। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं जो न केवल राखी बांधने के लिए बल्कि खरीदारी और निवेश के लिए भी अत्यंत लाभकारी माने जा रहे हैं।