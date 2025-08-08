8 अगस्त 2025,

भीलवाड़ा

रक्षाबंधन से पहले बाजार में बहनों की उमड़ी भीड़….राखियों से लेकर गिफ्ट और नारियल की खरीदारी बढ़ी

- भाई के घर पहुंचने की जल्दी, ट्रेन और बसों में रेलमपेल बढ़ी - आजाद चौक बहनों से गुलजार, कल से दो दिन रोडवेज में आधी दुनिया के लिए नि:शुल्क यात्रा

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 08, 2025

Before Rakshabandhan, sisters thronged the market....purchasing of Rakhis, gifts and coconuts increased
Before Rakshabandhan, sisters thronged the market....purchasing of Rakhis, gifts and coconuts increased

श्रावण मास अब अंतिम पड़ाव पर है और रक्षाबंधन पर्व में एक दिन शेष बचा है। ऐसे में रक्षाबंधन त्योहार को लेकर खासा उल्लास है। बाजार में खरीदारी के लिए बहनों की भीड़ उमड़ रही है। राखियों से लेकर गिफ्ट और नारियल की खरीदारी बढ़ गई है। खासतौर से शहर का आजाद चौक बहनों से गुलजार है। अच्छी ग्राहकी से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। उधर, भाई के घर पहुंचने की बहनों को जल्दबाजी है। ऐसे में ट्रेनों और रोडवेज में महिलाओं की रेलमपेल बढ़ गई है। राजस्थान सरकार ने इस बार बहनों को रोडवेज बस में दाे दिन नि:शुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। शुक्रवार आधी रात बारह बजे से महिलाएं राजस्थान सीमा में रोडवेज बस में नि:शुल्क सफर कर सकेंगी। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं जो न केवल राखी बांधने के लिए बल्कि खरीदारी और निवेश के लिए भी अत्यंत लाभकारी माने जा रहे हैं।

यह शुभ योगों का दुर्लभ संयोग

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह तीनों योग मिलकर दिन को अत्यंत शुभ और फलदायी बनाते हैं। यह संयोग सूर्योदय से लेकर दोपहर बाद तक प्रभावी रहेगा, जिससे इस अवधि में की गई खरीदारी, निवेश और शुभ कार्य विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे।

महिलाओं की बढ़ी बाजारों में सक्रियता

बहनें अपने भाइयों के लिए राखी, मिष्ठान और उपहार सामग्री की खरीदारी कर रही हैं, वहीं भतीजा-भतीजी के लिए नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयां भी खरीदी जा रही हैं। भाई भी बहनों के लिए साड़ी, सूट, ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू उपहारों की खरीद में लगे हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजारों में चहल-पहल लौट आई है। दुकानदारों ने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए आकर्षक सजावट और नई वैरायटी के साथ तैयारियां पूरी कर ली हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, परिधान, मिठाइयां, सजावटी वस्तुएं और उपहार की दुकानों पर खास भीड़ देखी जा रही है।

प्रॉपर्टी व वाहन खरीदी के भी योग

पंडित व्यास ने यह भी बताया कि केवल रक्षाबंधन ही नहीं, बल्कि अगस्त माह में अन्य कई शुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं जो प्रॉपर्टी, वाहन खरीदी और नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी अत्यंत अनुकूल हैं। जो लोग लंबे समय से निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह माह विशेष फलदायक हो सकता है।

08 Aug 2025 08:50 am

