भोपाल में होता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा, देश-विदेश से आते हैं 15 लाख लोग

शुक्रवार 14 नंवबर 2025 से शुरु होकर सोमवार 17 नवंबर 2025 यानी चार दिनों तक चलने वाले आलमी तब्लीगी इज्तिमा में एक साथ लगभग 15 लाख से अधिक लोग एक पंडाल में इकट्ठे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी इज्तिमा आयोजन की तैयारी ग्रीन और क्लीन के थीम पर हो रही है। भारत में इज्तिमा की शुरुआत 1947 में भोपाल शहर से ही हुई थी। शहर की मस्जिद शकूर खां में पहला इज्तिमा हुआ था, जिसमें महज 13 लोग इकठे हुए थे, लेकिन आज दुनियाभर के लगभग सभी देशों में जमातें पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मजहबी तालीम देने का काम करती हैं।