केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में राजस्थान से दिल्ली जा रहा नशीला पदार्थ पकड़ा

Central Bureau of Narcotics Action : देशभर में चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत जारी कार्रवाई में मध्य प्रदेश के नीमच की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की टीम ने राजस्थान में नशे के विरुद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पड़ोसी राज्य में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में 231.170 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर अशोक लीलैंड ट्रक कंटेनर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई राजस्थान के जयपुर दिले के अतर्गत आने वाले अजमेर-दिल्ली राजमार्ग पर हीरा पुट के पास की गई है।टीम ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है।