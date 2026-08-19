बचपन का आघात क्यों छीन सकता है बड़े होने पर खुशी महसूस करने की क्षमता? नई रिसर्च ने खोला राज, कहीं आप तो नहीं शिकार!

एन्हेडोनिया केवल मूड खराब होना नहीं है। इसमें व्यक्ति को खुशी, रुचि या प्रेरणा में स्पष्ट कमी महसूस हो सकती है। पसंदीदा गतिविधियां भी फीकी लग सकती हैं। यह अवसाद, अभिघातज तनाव विकार (PTSD) और कुछ अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में दिखाई दे सकती है। शोध में एन्हेडोनिया को अधिक गंभीर अवसाद के लक्षणों और खराब चिकित्सकीय परिणामों से भी जोड़ा गया है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक उत्साह, रुचि और आनंद की कमी बनी रहती है, तो इसे केवल आलस या व्यक्तित्व की कमजोरी समझना सही नहीं है।