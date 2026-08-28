ओडिशा के गांवों में महिलाओं की पहल से जलवायु संकट का हल? जानिए कैसे!

भारत के गांव अब जलवायु बदलाव की चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर नए रास्ते तलाश रहे हैं। ओडिशा में महिलाओं की भागीदारी से तैयार किए जा रहे ‘ड्रीम मैप्स’ सामुदायिक जंगलों, जलस्रोतों और खेती की ज़मीन जैसे संसाधनों को बचाने की दिशा में एक पहल हैं। वहीं, देश के दूसरे हिस्सों में जलवायु-लचीली खेती, जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा पर काम हो रहा है।