एसआईआर : निगम के अफसर-कर्मचारी ड्यूटी में व्यस्त, कार्यालय में जनता परेशान

बुधवार को कार्यालय में अधिकारियों के नहीं होने से बुजुर्ग, महिलाओं समेत अन्य आवेदकों को बैरंग लौटना पड़ा। कार्यालय में जन्म-मृत्यु, समग्र और आवक-जावक काउंटर को छोडे़ं शेष अधिकतर बाबुओं की कुर्सियां भी खाली रहीं। पेंशन, राजस्व व अन्य समस्याओं लेकर महिलाएं परेशान रहीं। प्रेम नगर की महिलाओं ने कार्यालय अधीक्षक को आवेदन देकर कहा, समस्या दूर नहीं हुई तो कमिश्नर मैडम का घेराव करेंगे। बीएलएओ के साथ वार्ड मोहर्रिर से लेकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाए जाने से नगर निगम की व्यवस्था चरमरा गई है। मामले में अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कार्यालय में पहुंचने वाले लोगों को कार्यालय के कर्मचारियों का सिर्फ एक जवाब साहब एसआइआर ड्यूटी में व्यस्त हैं।