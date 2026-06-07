क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क तक जयपुर पहुंची नागौर पुलिस, डिवाइस व उपकरण जब्त

पुलिस जांच में पता चला कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का कारोबार सात साल से चला रहे थे। सटोरियों ने खुद का ट्रंप-24 ऐप बना रखा था। इसके माध्यम से लोगों को आइडी-पासवर्ड उपलब्ध करवाते और फिर ऑनलाइन भुगतान से सट्टा करवाते। इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से क्रिकेट मैच के भाव की सूचनाएं आदान-प्रदान करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर के बड़े बुकी से आइडी लेकर आगे देने का खुलासा किया। खुद का ऐप होने से धंधे की पूरी कमांड इन्हीं के पास रहती थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने ‘ट्रंप 24’ ऐप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। इससे पुलिस का शक गहरा गया और जांच का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर स्थित कम्पनी के कार्यालय पर दबिश देकर डिवाइस जब्त किए हैं।