7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क तक जयपुर पहुंची नागौर पुलिस, डिवाइस व उपकरण जब्त

प्रशिक्षु आइपीएस अदिति उपाध्याय के नेतृत्व में कार्रवाई, फरवरी में पकड़ा था क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा, अब तक तीन आरोपी हो चुके गिरफ्तार, जयपुर की कम्पनी के संचालक फरार

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Jun 07, 2026

क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी, डिवाइस व उपकरण जब्त

क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी, डिवाइस व उपकरण जब्त

नागौर. क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए नागौर टीम ने शनिवार को जयपुर में दबिश देकर लेपटॉप सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। गत फरवरी में नागौर में कार्रवाई से की गई शुरुआत अब पूरे नेटवर्क की परतें खोलने के लिए आगे बढ़ाई गई है।

जांच अधिकारी प्रशिक्षु आइपीएस अदिति उपाध्याय ने बताया कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले की जांच में सामने आया कि जयपुर के वैशालीनगर में संचालित एक कम्पनी का पूरे राजस्थान में नेटवर्क है। जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए वेबसाइट बनाकर सटोरियों को आइडी एवं पासवर्ड देते है। यह बड़े स्तर का मामला है, इसमें करोड़ों रुपए के लेनदेन और कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस टीम ने जयपुर स्थित सेनेरियन आइटी सोल्यूशन कम्पनी के कार्यालय से काफी संख्या में डिवाइस सीज की हैं। इसके संचालकों की तलाश की जा रही है।

यूं हुई कार्रवाई की शुरुआत

प्रशिक्षु आइपीएस उपाध्याय के नेतृत्व में नागौर कोतवाली पुलिस व डीएसटी ने गत 24 फरवरी की रात को क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले रोल निवासी अशोक भाटी और चेनार निवासी हिम्मताराम गहलोत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 23 डायरी-रजिस्टर, एक बिल बुक, एक चेक बुक, वाई-फाई सेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, तीन एटीएम कार्ड और चार मोबाइल जब्त किए थे। इन्हें खंगालने पर लाखों रुपए के लेन-देन का पता चला। यह संगठित तरीके से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाला संगठित गिरोह निकला।

आइटी एक्सपर्ट सहित पूरी चेन

आरोपी अशोक भाटी व हिम्मताराम गहलोत से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जयपुर से आइटी एक्सपर्ट प्रशांत को गिरफ्तार किया। उसने कई राज खोले। पता चला कि जयपुर से प्रदेशभर में सट्टेबाजों की पूरी चेन है।

सात साल से चल रहा कारोबार

पुलिस जांच में पता चला कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का कारोबार सात साल से चला रहे थे। सटोरियों ने खुद का ट्रंप-24 ऐप बना रखा था। इसके माध्यम से लोगों को आइडी-पासवर्ड उपलब्ध करवाते और फिर ऑनलाइन भुगतान से सट्टा करवाते। इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से क्रिकेट मैच के भाव की सूचनाएं आदान-प्रदान करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर के बड़े बुकी से आइडी लेकर आगे देने का खुलासा किया। खुद का ऐप होने से धंधे की पूरी कमांड इन्हीं के पास रहती थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने ‘ट्रंप 24’ ऐप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। इससे पुलिस का शक गहरा गया और जांच का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर स्थित कम्पनी के कार्यालय पर दबिश देकर डिवाइस जब्त किए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क तक जयपुर पहुंची नागौर पुलिस, डिवाइस व उपकरण जब्त

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर पुलिस की जयपुर में रेड, IT कंपनी की आड़ में चल रहे क्रिकेट सट्टे का नेटवर्क उजागर

Online betting
नागौर

पानी की टंकी का बिल पास करने के बदले छह लाख की रिश्वत मांगी, 3 अभियंताओं पर मामला दर्ज

ACB logo
नागौर

राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के बेटे को गोली मारने की धमकी, बोला- ‘जयपुर में ध्यान रखना’

Dhananjay Singh nagaur
नागौर

Rajasthan: 7 साल तक शिक्षक ने छात्रा को डराकर की आपत्तिजनक हरकत, मैसेज करके बोलते थे ‘फेल कर दूंगा’

Rajasthan Police Jeep
नागौर

डीडवाना-कुचामन को मिली मेडिकल शिक्षा की बड़ी सौगात, जिला अस्पताल बनेंगे पीजी प्रशिक्षण केंद्र

300 बेड के कुचामन अस्पताल में 10 व डीडवाना अस्पताल में 7 पीजी सीटों का आवंटन
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.