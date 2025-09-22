शक्तिपीठों पर दिनभर उमड़ा भक्तों का हुजूम, देवी आराधना में डूबे श्रद्धालु

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घरों पर घट स्थापना हुई। महिलाओं ने पारंपरिक विधि से कलश पूजन किया और मां दुर्गा की प्रतिमाओं की आराधना शुरू की। मंदिरों में सुबह से देर रात तक दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। गजरूपसागर स्थित स्वांगिया देवी मंदिर को सजाया गया। यहां दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देवीकोट के पास देगराय मंदिर में दर्जनों गांवों से लोग पहुंचे और माता के दर्शन किए। पोकरण क्षेत्र में आशापुरा मंदिर पर भी भक्तों की भीड़ रही। इसी तरह कालेडूंगरराय और तेमड़ेराय माता मंदिरों में दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सोनार दुर्ग स्थित घंटियाली माता मंदिर, मूलसागर के भूरेरियों और मोहनगढ़ के पन्नोधराय मंदिर में भी आस्था का ज्वार देखने को मिला। नवरात्र के आरंभ होते ही शहर में गरबा और डांडिया की धूम मच गई। युवा, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक परिधानों में सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल हुए।