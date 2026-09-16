Dagna Parampara : सांस अटकी तो गर्म सलाखें, पेट फूला तो दाग दिया… मध्य प्रदेश में बीमार मासूमों के शरीर पर अंधविश्वास के निशान

दगना और कुपोषण से जुड़े मामलों की पड़ताल के दौरान शहडोल और आसपास के आदिवासी गांवों में आधा सैकड़ा से अधिक गांवों का जायजा लिया गया था। कई गांवों में बच्चों के शरीर पर दगने के निशान मिले थे। ग्रामीणों ने बताया था कि बच्चा जन्म के कुछ समय बाद कमजोर पड़ता है, सांस लेने में परेशानी होती है, पेट फूलता है या दर्द होता है तो उसे दागा जाता है। कई परिवारों में बुजुर्गों का दबाव भी इसकी बड़ी वजह सामने आया था। कुछ मामलों में परिवार अस्पताल जाने के बजाय पहले दाई या स्थानीय उपचार करने वाले के पास पहुंचता था। कई बच्चों के शरीर पर एक से अधिक बार दागने के निशान थे। दगना और कुपोषण से जुड़े कई मामलों में एक पैटर्न भी सामने आया। जब मामला मीडिया के सामने आया तो प्रशासन सक्रिय हुआ। बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज शुरू हुआ। परिवार को सरकारी योजनाओं से जोडऩे की कोशिश हुई।