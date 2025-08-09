50% Tariff: ‘PM मोदी को घुटने नहीं टेकने चाहिए’, भारत के साथ खड़े हुए बड़े अमेरिकी नेता; खतरे में ट्रंप की पॉलिटिक्स!

इसके अलावा, शुक्रवार को भारत की तरफ से भी व्यापार समझौते को लेकर एक बयान जारी किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत अमेरिका समेत कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज दुनिया देश की ताकत को पहचान रही है।