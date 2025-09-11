सेरावा में किसान जागृति शिविर, जल और सामूहिक प्रयासों का संदेश

कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने अपनी अपेक्षाएं साझा कीं और संगठन के कार्यों में योगदान देने का संकल्प लिया। विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों ने काकाब गांव के चुनसिंह का तालाब, पदरिया का खड़ीन, नगों की ढाणी में मन्शीसिह का तालाब, नगा गांव के उगसिंह का तालाब, सेलता के मां सतियों का तालाब, मोतिकिलों की ढाणी में मोतिकिलों का तालाब, मोकला में चरड़ाई तालाब और सलखा में सोहडासर तालाब जैसे सामूहिक जल संरक्षण कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।डार्फ कैटल के अधिकारी भी ग्रामीणों को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने सामूहिक भागीदारी और मिलकर कार्य करने के महत्व पर जोर दिया। जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास ही स्थायी परिणाम दे सकते हैं, यह संदेश उन्होंने स्पष्ट किया। तरुण भारत संघ की ओर से मौलिक सिसोदिया, पूजा भाटी, सुप्रिया, चतर सिंह जाम, चमन सिंह सिसोदिया, जितेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र सिंह भाटी और जोरावर सिंह सोलंकी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर जल संरक्षण और ग्रामीण विकास में सहयोग का महत्व बताया।