FASTag Annual Pass: ₹3,075 में सालभर टोल बचत का गणित, किन वाहन चालकों को होगा फायदा

FASTag ट्रांजेक्शन की जानकारी जांचनी चाहिए।

टोल कटने का समय और स्थान नोट करना चाहिए।

आवश्यक होने पर ट्रांजेक्शन विवरण उपलब्ध कराना चाहिए। जांच के बाद यदि टोल कटना गलत पाया जाता है तो राशि वापस की जा सकती है। संबंधित FASTag सेवा प्रदाता या NHAI शिकायत प्रणाली पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।