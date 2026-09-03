FASTag Annual Pass: ₹3,075 में सालभर टोल बचत का गणित, किन वाहन चालकों को होगा फायदा

FASTag Annual Pass ₹3,075 में एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक उपलब्ध है। जानिए किन यात्रियों के लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है। (फोटो: ChatGPT )
देशभर में हाईवे पर नियमित यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए FASTag Annual Pass एक उपयोगी विकल्प बनकर सामने आया है। सरकार ने 2026-27 के लिए Annual Pass की कीमत ₹3,075 निर्धारित की है। यह पास एक वर्ष या अधिकतम 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
हालांकि, यह पास हर वाहन चालक के लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है। इसका लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को मिलेगा जो महीने में कई बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं और बार-बार टोल भुगतान करते हैं।
|पार्ट
|विषय
|मुख्य जानकारी
|Part 1
|Annual Pass क्या है?
|₹3,075 में 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग की सुविधा
|Part 2
|किसे फायदा मिलेगा?
|ज्यादा हाईवे यात्रा करने वालों के लिए फायदेमंद
|Part 3
|गलत टोल कटे तो?
|शिकायत दर्ज करने पर रिफंड प्रक्रिया
Annual Pass सामान्य FASTag व्यवस्था से अलग एक प्री-पेड सुविधा है। इसमें वाहन मालिक पहले से निर्धारित शुल्क जमा करके तय अवधि तक टोल भुगतान की सुविधा ले सकता है।
एक वर्ष तक
या
200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक
होती है।
जो भी सीमा पहले पूरी होगी, उसी के अनुसार पास की वैधता समाप्त हो जाएगी।
₹3,075 देकर वास्तव में कितनी बचत होगी?
बचत का पूरा गणित वाहन की यात्रा पर निर्भर करता है।
अगर कोई वाहन चालक महीने में 15 से 20 बार हाईवे यात्रा करता है और हर यात्रा में टोल भुगतान करता है, तो Annual Pass उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
लेकिन जो लोग साल में कुछ ही बार हाईवे पर जाते हैं, उनके लिए सामान्य FASTag भुगतान ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है।
जयपुर-दिल्ली मार्ग पर नियमित आने-जाने वाले वाहन चालकों को महीने में कई बार टोल देना पड़ता है। ऐसे यात्रियों के लिए सालभर के टोल खर्च की तुलना Annual Pass की कीमत से करना जरूरी है।
लंबी दूरी की नियमित यात्रा करने वाले लोग Annual Pass से अधिक बचत कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार होने वाला टोल भुगतान एक निश्चित शुल्क में बदल जाता है।
Annual Pass लेने से पहले वाहन चालक को—
अपनी सालाना हाईवे यात्रा का अनुमान लगाना चाहिए।
कितनी बार टोल प्लाजा पार करते हैं, इसका हिसाब रखना चाहिए।
यह देखना चाहिए कि यात्रा वाले मार्ग Annual Pass के दायरे में आते हैं या नहीं।
कम यात्रा करने वालों के लिए यह जरूरी नहीं कि Annual Pass आर्थिक रूप से फायदेमंद हो।
कई बार तकनीकी कारणों से FASTag से टोल राशि कट सकती है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक को घबराने की जरूरत नहीं है।
FASTag ट्रांजेक्शन की जानकारी जांचनी चाहिए।
टोल कटने का समय और स्थान नोट करना चाहिए।
आवश्यक होने पर ट्रांजेक्शन विवरण उपलब्ध कराना चाहिए। जांच के बाद यदि टोल कटना गलत पाया जाता है तो राशि वापस की जा सकती है। संबंधित FASTag सेवा प्रदाता या NHAI शिकायत प्रणाली पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
FASTag Annual Pass उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो—
नौकरी या व्यवसाय के कारण लंबी दूरी तय करते हैं। एक ही मार्ग पर बार-बार टोल पार करते हैं। रोजाना या साप्ताहिक हाईवे यात्रा करते हैं।
वहीं, कभी-कभार यात्रा करने वालों को पहले अपना खर्च समझ लेना चाहिए।
यानी ₹3,075 का FASTag Annual Pass लेने से पहले केवल कीमत नहीं, बल्कि अपनी यात्रा की संख्या और टोल खर्च का पूरा हिसाब लगाना ही सही फैसला होगा।
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