Ladli Behena Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों के लिए मांगी बड़ी सौगात, पूर्व सीएम ने सरकार से की यह मांग

Ladli Behena Yojana - एमपी की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी सौगात मांगी गई है। प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती इसके लिए आगे आई हैं।

less than 1 minute read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 22, 2025

Ladli Behena Yojana

Ladli Behena Yojana (image-source-patrika.com)

Ladli Behena Yojana - एमपी की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी सौगात मांगी गई है। प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती इसके लिए आगे आई हैं। उन्होंने राज्य की लाड़ली बहनों को गाय देने की मांग की। पूर्व सीएम उमा भारती ने राजधानी भोपाल में बाकायदा पत्रकार वार्ता बुलाकर यह बात उठाई। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार को सभी पात्र महिलाओं, युवतियों को 2-2 गाय देनी चाहिए। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई। यह भी कहा कि इस संबंध में पार्टी का हर निर्णय शिरोधार्य होगा।

पूर्व सीएम उमा भारती ने पत्रकारों के समक्ष बड़ा ऐलान करते हुए 2029 का चुनाव झांसी से ही लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि लडूंगी तो झांसी से ही और पार्टी कहेगी तो मना नहीं करूंगी।

पूर्व सीएम उमा भारती ने गोपाष्टमी पर 29 अक्टूबर को गौ संवर्धन अभियान का शुभारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह अभियान डेढ़ साल तक चलेगा। इससे किसानों को जोड़ा जाएगा।

लाड़ली बहनों को 2-2 गाय

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाड़ली बहनों को 2-2 गाय दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मेरी प्रदेश के पशुपालन मंत्री से आज ही बात हुई है।इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। वे 1500 रुपए लेने की बजाए सरकार को उल्टा देने की स्थिति में आ जाएंगी।

वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत

उमा भारती ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हुए कहा कि ऐसा जल्द होना चाहिए। इसमें 45 दिन में लोकसभा से लेकर स्थानीय चुनाव तक हो जाएं।

ऑटो से बड़ी मात्रा में की जा रही थी शराब की तस्करी

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Alwar Bansur Behror

अलवर: जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर चली लाठियां, 16 लोग घायल, जीप से कुचलने का प्रयास

Churu Road Accident

Churu Road Accident: अपने मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत, खेत से लौट रहे थे घर, दोनों में एक गजब का संयोग

gmvn halves hotel rates winter char dham yatra uttarakhand news

24 अक्टूबर से उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं की बल्ले-बल्ले! सरकार और होटल एसोसिएशन दे रहे हैं 50% तक की छूट

Udaipur MB Hospital

उदयपुर के MB हॉस्पिटल में नवजातों की अदला-बदली, 15 दिन बाद तय होगा कौन बच्चा किसका

फोटो सोर्स: पत्रिका

एक्टिव हो गया 'पश्चिमी विक्षोभ', 21 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट, imd की चेतावनी

Rajnath Singh Jaisalmer Visit

राजनाथ सिंह जैसलमेर दौरा: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की रणनीति पर बड़ी बैठक, आधुनिक युद्ध की रणनीतियों पर होगी चर्चा

Borali CHO Angoorbala Lonkhede committed suicide

एमपी में महिला अफसर ने की आत्महत्या, जानिए पति से किस बात को लेकर हुआ विवाद

Updated on:

22 Oct 2025 06:30 pm

Published on:

22 Oct 2025 05:39 pm

Hindi News / News Bulletin / Ladli Behena Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों के लिए मांगी बड़ी सौगात, पूर्व सीएम ने सरकार से की यह मांग

समाचार

राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों के तबादले, सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर, VK सिंह और दिनेश MN को अहम जिम्मेदारी

Rajasthan Transfers 34 IPS Officers
जयपुर

ऑटो से बड़ी मात्रा में की जा रही थी शराब की तस्करी

डिंडोरी

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities
भोपाल

अलवर: जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर चली लाठियां, 16 लोग घायल, जीप से कुचलने का प्रयास

Alwar Bansur Behror
अलवर

Churu Road Accident: अपने मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत, खेत से लौट रहे थे घर, दोनों में एक गजब का संयोग

Churu Road Accident
चूरू
