Ladli Behena Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों के लिए मांगी बड़ी सौगात, पूर्व सीएम ने सरकार से की यह मांग

Ladli Behena Yojana - एमपी की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी सौगात मांगी गई है। प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती इसके लिए आगे आई हैं। उन्होंने राज्य की लाड़ली बहनों को गाय देने की मांग की। पूर्व सीएम उमा भारती ने राजधानी भोपाल में बाकायदा पत्रकार वार्ता बुलाकर यह बात उठाई। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार को सभी पात्र महिलाओं, युवतियों को 2-2 गाय देनी चाहिए। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई। यह भी कहा कि इस संबंध में पार्टी का हर निर्णय शिरोधार्य होगा।