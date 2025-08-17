संभागीय शालेय तैराकी प्रतियोगिता में ग्वालियर बना ओवरआल चैंपियन

ग्वालियर. जिला शालेय क्रीड़ा विभाग की 69वीं ग्वालियर संभागीय शालेय तैराकी चयन प्रतियोगिता सिंधिया स्कूल फोर्ट के स्विमिंग पूल में बुधवार को आयोजित हुई। अंडर-14, 17 एवं 19 आयु वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता (तैराकी, डाइविंग और वाटरपोलो) में बालक-बालिका तैराकों ने छलांग लगाई। ग्वालियर जिले के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन कर ओवरआल चैंपियन ट्राफी जीत ली।

जिला क्रीड़ा अधिकारी आरके सिंह ने बताया, तैराकी प्रतियोगिता में ग्वालियर संभागभर से करीब एक सैकड़ा तैराकों ने पदकों के लिए चुनौती पेश की। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले तैराक आगामी दिनों में होने वाली राज्यस्तरीय स्पर्धा में ग्वालियर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्पर्धा का औपचारिक शुभारंभ फिल्म लगान में इस्माइल खान की भूमिका निभाने वाले कलाकार एवं सिंधिया स्कूल के पूर्व छात्र राज जुत्शी ने तैराकों से हाथ मिलाकर किया। इस अवसर उपप्राचार्या स्मिता चतुर्वेदी, सबलेफ्टिनेंट सचिन पाल, सिंधिया स्कूल के खेल अधिकारी मंदार शर्मा उपस्थित रहे।