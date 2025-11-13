IND vs SA 1st Test: केएल राहुल के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका, बस करना होगा यह काम

KL Rahul: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 14 नवंबर से भारतीय समयानुसार सुबह 9ः30 बजे खेला जाएगा, जिसे टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप के अलावा वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। हालांकि दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा के साथ ही साथ सभी की निगाहें स्टार भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल पर भी टिकी होंगी, क्योंकि उनके पास एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका है।