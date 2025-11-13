Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test: केएल राहुल के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका, बस करना होगा यह काम

IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शुक्रवार से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस मैच में शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा के अलावा केएल राहुल पर सभी की निगाहें टिकी होंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 13, 2025

KL Rahul

केएल राहुल, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - BCCI @ X)

KL Rahul: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 14 नवंबर से भारतीय समयानुसार सुबह 9ः30 बजे खेला जाएगा, जिसे टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप के अलावा वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। हालांकि दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा के साथ ही साथ सभी की निगाहें स्टार भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल पर भी टिकी होंगी, क्योंकि उनके पास एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका है।

दरअसल, केएल राहुल ने 65 टेस्ट मैच की 114 इनिंग में 52.48 की स्ट्राइक रेट और 36.55 की औसत से कुल 3985 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट करियर में अब तक 11 शतक और 20 अर्द्धशतक लगाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 199 रन है, जिसे उन्होंने दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 15 रन बनाते ही वह इस प्रारूप में 4000 रन पूरे कर लेंगे। इसके साथ वह इस प्रारूप में यह कारनामा करने वाले भारत के 18वें खिलाड़ी बन जाएंगे।

केएल राहुल ने 2025 में अब तक 8 टेस्ट मैच में 53.21 की औसत से कुल 745 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल हैं।

शुभमन गिल 3000 टेस्ट रन से 161 रन दूर

भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) के पास भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान अपने खाते में उपलब्धि जोड़ने मौका होगा। वह 3000 टेस्ट रन बनाने से महज 161 रन दूर हैं। फिलहाल, शुभमन गिल ने अब तक 39 टेस्ट की 72 इनिंग में 61.45 की स्ट्राइक और 43.01 की औसत से कुल 2839 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 8 अर्द्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 269 रन है, जिसे उन्होंने इस साल जुलाई में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में इस साल (2025) अब तक 15 इनिंग में 69.92 की औसत से कुल 979 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और एक अर्द्धशतक शामिल हैं।

जडेजा ऐसा करने वाले हो सकते हैं दूसरे भारतीय क्रिकेटर

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अब तक 84 टेस्ट की 129 इनिंग में 3990 रन बनाए हैं, वहीं इतने ही मैच की 163 इनिंग में 338 विकेट चटकाए हैं। यदि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 10 रन बनाते हैं और 12 विकेट चटकाते हैं, तो वह कपिल देव के बाद 4000 रन और 350+ विकेट चटकाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे।

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

13 Nov 2025 05:28 pm

Published on:

13 Nov 2025 05:27 pm

Hindi News / News Bulletin / IND vs SA 1st Test: केएल राहुल के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका, बस करना होगा यह काम

