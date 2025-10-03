IND vs WI 1st Test: ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिखाया दम, टेस्ट में ठोका पहला शतक

Dhruv Jurel hit Maiden Test century: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहली पारी में वेस्टइंडीज को 162 रन पर ऑलआउट करने के बाद दूसरे दिन भारत ने समाचार लिखे जाने तक 118.4 में 4 विकेट पर 339 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।