IND vs WI 1st Test: ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिखाया दम, टेस्ट में ठोका पहला शतक

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 03, 2025

Dhruv Jurel

ध्रुव जुरेल, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit -BCCI)

Dhruv Jurel hit Maiden Test century: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहली पारी में वेस्टइंडीज को 162 रन पर ऑलआउट करने के बाद दूसरे दिन भारत ने समाचार लिखे जाने तक 118.4 में 4 विकेट पर 339 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

इस दौरान केएल राहुल के बाद ध्रुव जुरेल ने शतक लगाया। टेस्ट क्रिकेट में यह ध्रुव जुरेल का पहला शतक है। ध्रुव जुरेल 105 रन बनाकर डटे हुए हैं। इस पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए।

खबर अपडेट हो रही है

Updated on:

03 Oct 2025 04:27 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / News Bulletin / IND vs WI 1st Test: ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिखाया दम, टेस्ट में ठोका पहला शतक

