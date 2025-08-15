Independence Day 2025: देशभक्ति के रंग में डूबे सितारे, अनोखे अंदाज में दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाए

सिंगर गुरु रंधावा ने तिरंगा झंडा पकड़ते हुए एक बूमरैंग वीडियो शेयर किया और लिखा, "मेरा प्यार, मेरी जान, मेरा गर्व - मेरा भारत। दुनिया भर के सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है।" बता दें कि बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर देशभक्ति का जोश भर दिया है और फैंस भी उनकी पोस्ट पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।