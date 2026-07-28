World Tiger Day: जंगल के शहंशाहों में गहरी होती ‘अमीरी’ और ‘गरीबी’ की खाई, क्या है पैमाना?

संसार चंद और उस जैसे अन्‍य बाघ तस्‍करों ने बाघों के अवैध शिकार से देश और दुनिया के सबसे सुरक्षित बाघ आवासों में गिने जाने वाले राजस्‍थान के सरिस्‍का टाइगर रिजर्व को वर्ष 2004 तक खाली कर दिया था। सीबीआइ की पूछताछ में संसार चंद ने नेपाल और तिब्‍बत के चार लोगों को ही करीब 400 बाघों और दो हजार से अधिक तेंदुओं की खाल बेचना स्‍वीकर किया था। वर्ष 2008 में सरिस्‍का टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास के प्रयास शुरू हुए। देश में पहली बार रणथंभौर से एक नर बाघ को सरिस्‍का में क्‍लोज एनक्‍लोजर में शिफ़ट किया। एक महीने के भीतर ही एक मादा बाघ को सरिस्‍का भेजा गया। कड़ी निगरानी रखी गई, जिसके सुखद परिणाम भी मिले। वर्ष 2022 की गणना में यहां 19 वयस्क बाघ पाए गए हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि सरिस्का अब भी भारी मानवीय दबाव झेल रहा है। इसे रणथंभौर व रामगढ़ जैसे रिज़र्वों के साथ "मेटापॉपुलेशन" की तरह प्रबंधित करने की ज़रूरत है।