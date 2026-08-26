कामिंदु मेंडिस 55 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पसिंदु ने 11 बाउंड्री के साथ 92 रन बनाए। इनके अलावा, कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने टीम के खाते में 23 रन का योगदान दिया। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 72.4 ओवरों के खेल तक 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए थे। इसी बीच बारिश ने मैच में दखल दे दिया, जिसके कुछ देर बाद स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। भारत की तरफ से इस पारी में मानव सुथार सर्वाधिक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। इनके अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, सारांश जैन और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया है।