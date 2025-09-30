दिलचस्पः शादी पर भी हर महीने रिव्यू मीटिंग करता है यह जोड़ा!

शादी अब सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कॉरपोरेट दुनिया का थोड़ा-सा तड़का इसमें भी आ गया है। बेंगलुरु की रहने वाली और अब एम्सटर्डम में बस चुकीं टेक प्रोफेशनल प्रतिम भोसले ने अपने फ्रेंच पति के साथ हर महीने रिव्यू मीटिंग कर रही हैं। उन्होंने शादी का परफॉर्मेंस रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्ट देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गया। प्रतिम ने पोस्ट किया, अभी-अभी पति के साथ मेरी वन-टू-वन हुई है। बात हुई कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या सुधार की जरूरत है और कहां दिक्कत है। थोड़ा फीडबैक भी मिला है। अब अगले महीने तक मेहनत करनी होगी ताकि परफॉर्मेंस रिव्यू बेहतर हो। कुछ सोशल मीडिया यूजर इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ न इस तरीके की आलोचना भी की है। प्रतिम और साचा की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। कभी बेंगलुरु और एम्सटर्डम के लाइफस्टाइल तुलना तो कभी नए शब्द सीखना।