दिलचस्पः शादी पर भी हर महीने रिव्यू मीटिंग करता है यह जोड़ा!

fake marriage gang busted alirajpur (इमेज- Freepik)
शादी अब सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कॉरपोरेट दुनिया का थोड़ा-सा तड़का इसमें भी आ गया है। बेंगलुरु की रहने वाली और अब एम्सटर्डम में बस चुकीं टेक प्रोफेशनल प्रतिम भोसले ने अपने फ्रेंच पति के साथ हर महीने रिव्यू मीटिंग कर रही हैं। उन्होंने शादी का परफॉर्मेंस रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्ट देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गया। प्रतिम ने पोस्ट किया, अभी-अभी पति के साथ मेरी वन-टू-वन हुई है। बात हुई कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या सुधार की जरूरत है और कहां दिक्कत है। थोड़ा फीडबैक भी मिला है। अब अगले महीने तक मेहनत करनी होगी ताकि परफॉर्मेंस रिव्यू बेहतर हो। कुछ सोशल मीडिया यूजर इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ न इस तरीके की आलोचना भी की है। प्रतिम और साचा की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। कभी बेंगलुरु और एम्सटर्डम के लाइफस्टाइल तुलना तो कभी नए शब्द सीखना।
प्रतिम के फ्रांसीसी पति साचा ने उन्हें फीडबैक देते हुए कहा कि बेवजह सलाह मत देना। लड़ाई की शुरुआत 'आइ टोल्ड यू' से मत करना। मददगार बनो, कन्फ्यूजन मत बढ़ाओ। उन्होंने यह भी कहा कि आपसी लड़ाई के बाद कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करना। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि यह बहुत मजेदार है। प्लीज, लड़ाई के बाद भी ट्वीट करना। एक ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'आखिरी पॉइंट तो खतरनाक है, प्रतिम तुरंत इस फीडबैक पर काम करो।'
