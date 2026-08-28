भारतीय गहनों ने रचा वैश्विक इतिहास, जानिए कैसे बना ये अरबों का कारोबार? मुनाफे के लिए क्या आप भी हैं तैयार!

हालिया तिमाहियों में, सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद भारतीय उपभोक्ता खर्च में मजबूती बनी रही। Q2 2026 में, भारत में आभूषण की मात्रा में 15% की गिरावट आई, लेकिन मूल्य में 26% की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि लोग कम मात्रा में लेकिन अधिक मूल्य वाले आभूषण खरीद रहे हैं। Q1 2026 में भी, स्थानीय सोने की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, मूल्य के हिसाब से मांग रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर रही।