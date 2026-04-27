ईरानी विदेश मंत्री अराघची फिर पहुंचे इस्लामाबाद, पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मुलाकात की, क्या खिचड़ी पक रही है?

ईरान के 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में अराघची ने सुल्तान को पश्चिम एशिया (West Asia) में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बारे में ईरान का नजरिया बताया। अराघची ने खासकर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों के बाद की स्थिति पर ईरान का पक्ष रखा। सैयद अब्बास अराघची ने बैठक के दौरान क्षेत्रीय तनाव को खत्म करके शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए ओमान के संवाद और मध्यस्थता के प्रयासों की सराहना की। बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री शुक्रवार को भी पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से सीधी बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।