झारखंड में कोहड़ा की खेती से बदली किसानों की तस्वीर, कम सिंचाई में 60 टन तक उत्पादन, दूसरे राज्यों से आते हैं खरीदार

पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर और मनोहरपुर प्रखंडों में कोहड़ा यानी कद्दू की खेती कई किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा जरिया बनी है। यहां किसान रबी फसल की कटाई के बाद जल स्रोतों के आसपास की जमीन पर कोहड़ा लगाते हैं। सिंचाई की सुविधा नजदीक होने से पानी की जरूरत और लागत को नियंत्रित करना आसान होता है। दूसरे राज्यों से व्यापारी यहां पहुंचकर फसल खरीदते हैं, जिससे किसानों को स्थानीय बाजार से बाहर भी बिक्री का अवसर मिलता है।