Kota Accident: बिना संकेत दिए ट्रेलर चालक ने लिया यू-टर्न, पीछे से आ रही बाइक घुसी, युवक की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दोनों युवक ट्रेलर के नीचे दबे हुए थे। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी। पेट्रोलिंग टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। वहीं लक्की का उपचार जारी है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।