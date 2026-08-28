कभी ठंडे पहाड़ों की पहचान थी यह झाड़ी, अब रेगिस्तान के किसानों को भी बना रही मालामाल, जानिए क्या और कैसे?

लद्दाख के उपराज्यपाल ने 14 अगस्त 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर नुब्रा घाटी में सी-बकथॉर्न पर शोध केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इस पौधे पर वैज्ञानिक अध्ययन, मूल्यवर्धन और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 21 अगस्त को इस प्रस्ताव की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता डॉ. वी.बी. पटेल कर रहे हैं। समिति ने 24 अगस्त को क्षेत्रीय दौरा कर किसानों, अधिकारियों और अन्य पक्षों से मुलाकात की और 45 दिनों में विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है।