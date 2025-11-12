एमपी के किसानों को 300 करोड़ की बड़ी सौगात, खातों में राशि डालेगी सरकार

Bhavantar Yojana - मध्यप्रदेश के किसानों को करोड़ों की सौगात मिल रही है। प्रदेश के एक लाख से ज्यादा किसानों को यह लाभ मिलेगा। राज्य सरकार सीधे उनके बैंक खातों में राशि डालेगी। प्रदेश के सोयाबीन उत्पादन किसानों के खातों में भावांतर योजना के पैसे डाले जाएंगे। सीएम मोहन यादव DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री भावांतर योजना की यह पहली किस्त होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।