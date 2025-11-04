मदरसों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बड़ा बयान, बोले ‘सीएम से करूंगा आग्रह’

kailash-vijayvargiya
MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मदरसों से जुड़े केंद्रों में अवैध गतिविधियां सामने आ रही हैं। उनका ये बयान दो दिन पहले खंडवा जिले के मदरसे में 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए जाने के सवाल का जवाब था।
उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में कहा कि अब बाहर के लोग आकर मदरसा में काम करने लगे हैं। उनकी गतिविधियां कई बार संदिग्ध रहती हैं। वे अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मदरसा में जो लोग पढ़ाते हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। सरकार को मदरसों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, ताकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मदरसे चल रहे हैं, उन्हें लेकर एक नीति बनाई जाना चाहिए।
बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को सिटी बस कार्यालय में शहरी विकास से जुड़ी बैठक में शमिल होने गए थे। वहां पर उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की।
दरअसल खंडवा जिले के जुबेर उसके एक साथी को मालेगांव पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के पास दस लाख रुपये के नकली नोट मिले। पुलिस को पता चला कि जुबेर खंडवा के पैठियां गांव के मदरसे में रहता है। इसके बाद एक्शन में आई खंडवा पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा। छापामारी की इस कार्रवाई में वहां पर भी एक बैग में नकली नोट बरामद हुए। बैग में पांच-पांच सौ रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। मदरसे से पुलिस ने अब तक कुल बीस लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं।
