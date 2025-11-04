मदरसों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बड़ा बयान, बोले ‘सीएम से करूंगा आग्रह’

दरअसल खंडवा जिले के जुबेर उसके एक साथी को मालेगांव पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के पास दस लाख रुपये के नकली नोट मिले। पुलिस को पता चला कि जुबेर खंडवा के पैठियां गांव के मदरसे में रहता है। इसके बाद एक्शन में आई खंडवा पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा। छापामारी की इस कार्रवाई में वहां पर भी एक बैग में नकली नोट बरामद हुए। बैग में पांच-पांच सौ रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। मदरसे से पुलिस ने अब तक कुल बीस लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं।