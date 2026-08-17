हड्डी टूटने पर मांसपेशियां भी करने लगती है फ्रैक्चर की मरम्मत, वैज्ञानिकों ने खोजी शरीर की ‘एक्सपर्ट टीम’

दरअसल शोध में यह नहीं कहा गया कि हर टूटी हड्डी की मरम्मत मुख्य रूप से मांसपेशियों की कोशिकाएं करती हैं। पहले के अध्ययनों में पाया गया था कि सामान्य बंद फ्रैक्चर में मांसपेशी से आने वाली कुछ कोशिकाओं का योगदान सीमित हो सकता है, जबकि जब फ्रैक्चर के साथ आसपास के नरम ऊतक और पेरीओस्टियम को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तब मांसपेशी-व्युत्पन्न कोशिकाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी चोट जितनी जटिल और आसपास के ऊतकों को नुकसान जितना ज्यादा, शरीर को वैकल्पिक मरम्मत तंत्रों की जरूरत उतनी ज्यादा हो सकती है।