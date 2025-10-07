माय लॉर्ड: 75 मेनहोल व 4 किलोमीटर सीवर लाइन तोड़, स्वर्ण रेखा में सीवर का सैलाब

स्वर्ण रेखा नदी में बिछी सीवर लाइन के 75 मेनहोल व 4 किलो मीटर सीवर लाइन टूट गई है। यह एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान टूटी है। इसके टूटने से स्वर्ण रेखा नदी में सीवर का सैलाब आ गया है। शहर के बीच से सीवर बहने लगा है। साथ ही कॉलोनी से आने वाला सीवर मैनट्रंक लाइन में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि लाइन बंद हो चुकी है। इससे कॉलोनी की सीवर लाइनों में भी दिक्कत हुई है। स्वर्ण रेखा नदी लाइन टूटने से शहर के बीच से गंदगी बहेगी। मेनहोल व ट्रंक लाइन को तोडऩे को लेकर नगर निगम व सेतु संभाग आमने सामने आ गए हैं। सेतु संभाग का आरोप है कि पानी निकालने के लिए खुद निगम ने चेंबर तोड़े हैं। जबकि नगर निगम ठेकेदार पर आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक में भी स्वर्ण रेखा नदी की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त किए जाने का मुद्दा भी उठाया।