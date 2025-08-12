फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों की अब खैर नहीं, कई डॉक्टर-इंजीनियर तक पकड़ाए

STF ने जिनके खिलाफ FIR दर्ज की है वह प्रदेश के इंदौर, बैतूल, नर्मदापुरम, शाजापुर, विदिशा के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में पदस्थ है। ऐसे में फर्जीवाडे में शामिल होंने की आशंका के साथ STF ने राजस्व, पुलिस, मेडिकल और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कर्मचारीयों को रडार पर लिया है। जिसके चलते आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 50 के ऊपर पहुंच सकती है। गौरीशंकर राजपूत नाम के व्यक्ति की शिकायत पर जांच के बाद STF ने यह FIR दर्ज की है।