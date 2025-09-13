पॉजिटिव सोच ने बदल दी इन युवाओं की दुनिया, आज गाड़ रहे सफलता के झंडे

मैं और मेरे मित्र ने साल 2018 में एक स्टार्टअप शुरू करने का विचार किया। जिसमें हम मिट्टी को कैमिकल फ्री बनाकर उसे पुन: प्राकृतिक व उर्वरक क्षमता से पूर्ण बनाने वाले थे। जिसने भी ये सुना तो हमें डराया गया कि ऐसा करना संभव नहीं है। सफल नहीं होते ऐसे प्रॉडक्ट। बहुत सी कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं। किंतु हमने नेगेटिव सोच से दूरी बनाए रखी और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमने अपनी एक कंपनी बना ली हैं और हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रॉडक्ट लोगों को पसंद भी आ रहे हैं।