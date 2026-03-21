‘धुरंधर 2’ पर भड़कीं ये अभिनेत्री, रणवीर के बालों का उड़ाया मजाक, थिएटर न जानें की दी सलाह

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' जहां बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसके बाद फिल्म ने महज 2 दिनों में ही तूफानी कमाई कर बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जहां पूरा देश इस समय धुरंधर 2 का दीवाना हो रखा है वहीं दूसरी तरफ आलोचनाओं के तीखे तीर भी चल रहे हैं। एक ऐसी ही अभिनेत्री सामने आई है जिसने फिल्म को लेकर अपनी भड़ास निकाली है। साथ ही लोगों से थिएटर न जाने की अपील भी कर दी है। यह सब किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व लोकसभा सांसद और मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस राम्या (दिव्या स्पंदना) ने किया है। फिल्म रिलीज होने के लगभग 1 दिन बाद ही राम्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर फिल्म के मेकर्स और लीड एक्टर रणवीर सिंह पर जमकर तंज कसे हैं।