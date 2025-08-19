25 गांवों का जिम्मा: गिरवर चौकी को 20 साल से थाने में क्रमोन्नति का इंतजार

चौकी क्षेत्र में मारपीट, बलात्कार, हत्या, लूट व सड़क हादसों समेत अपराध के अन्य मामलों की संया अधिक है। चौकी क्षेत्र से आबूरोड-रेवदर स्टेट हाइवे गुजर रहा है, जहां से दिन और रात में वाहनों का आवागमन होता रहता है। बड़ी संया में गुजरात की तरफ से यात्री व पर्यटक गुजरते हैं। बीते महिनों में ही मार्ग पर लूटपाट व पत्थरबाजी की कई घटनाएं हो चुकी है। पत्थर लगने से कुछ लोग घायल भी हो चुके है। पुलिस ने अपराध के अलग-अलग प्रकरणों में कई अपराधियों को गिरतार भी किया है।