‘अपनी सैलरी से सबसे पहले कराई चेहरे की सर्जरी’, रिया चक्रवर्ती ने कॉस्मेटिक सर्जरी पर खुलकर की बात

Rhea Chakraborty Face Surgery: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है। रिया ने बताया कि जब वो महज 17-18 साल की थीं, तब बतौर एमटीवी वीजे उन्हें इतनी अच्छी सैलरी मिलती थी कि वह खुद को काफी अमीर समझने लगी थीं। एक बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने अपनी पहली कमाई और उसे खर्च करने के तरीके के बारे में भी खुलकर बात की।