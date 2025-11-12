सडक़ों पर हादसों का जाल, 9 साल में डिवाइडर ने छीनी 5 जिदंगी

2025: कार एमपी 07 सीएफ 9153 ने सिटी सेंटर पर पांच लोगों को टक्कर मारी फिर डिवाइडर से टकराई।

2024: विक्की फैक्ट्री पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई उसमें पांच युवक सवार थे 3 की मौत हुई।

2023: गोला का मंदिर थाने के सामने कार एमपी 07 सीएसफ 3721 डिवाइडर से टकराई। कार के दरवाजे पिचक गए। कार सवार फलदान के लिए जा रहे थे।

2018: सिटी सेंटर पर कार ने डिवाइडर में टक्कर मारी। फुटपाथ पर जा रहे जीजा साले को कुचला फिर सांड में टक्कर मारी। कार दैविक जैन निवासी दानाओली चला रहा था।

2018: छतरपुर से मरीज लेकर आ रही एंबुलेंस सिथौली पर डिवाइडर से टकराई, एक की मौत तीन घायल

2021: जीडीए के सामने कार डिवाइडर से टकराई। उसमें कार चालक के अलावा महिला दो बच्चे थे

2016 मोहना में हाइवे पर डिवाइडर से बाइक टकराई चालक की मौत।