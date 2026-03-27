Share Market Crash: शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों के 9 लाख करोड़ डूबे, जानिए इस मंदी के बड़े कारण

लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट का सिलसिला जारी रहने से यह संकेत मिलता है कि बाजार में अभी भी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक तनाव कम नहीं होता और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता नहीं आती, तब तक बाजार में रिकवरी सीमित रह सकती है। निवेशकों को इस समय सतर्क रणनीति अपनाने और लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करने की सलाह दी जा रही है।